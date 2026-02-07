Trener Novog Pazara ''kao bivši igrač Partizana'' poželeo Zvezdi sreću u Evropi

Ekipa Novog Pazara je samo u prvom poluvremenu uspevala da parira Crvenoj zvezdi večeras na ''Marakani'', ali je u nastvaku meča otpor gostiju značajno oslabio, pa je aktuelni šampion i lider na tabeli stigao do ubedljive pobede od 5:0.

Ovo gostovanje je za Pazarce došlo u nezgodnom trenutku, samo dan posle neočekivane ostavke trenera Vladimira Gaćinovića, pa je ekipu sa klupe večeras vodio Vladimir Branković, dosadašnji pomoćni trener. "Sigurno je uticao odlazak Gaćinovića, ne moženo da poreknemo. Ne u tolikoj meri... Prvi deo igre izuzetno korektan sa naše strane, držali smo nešto pod kontrolom, malo naivno smo primili gol. Nastavak ne moram komentarisati, videli ste. Moćna Zvezda, za razliku od