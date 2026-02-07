TSS izdao saopštenje zbog Lajovića

Sportske.net pre 28 minuta  |  Sportske.net
TSS izdao saopštenje zbog Lajovića

Teniski savez Srbije izdao je saopštenje zbog Dušana Lajovića, koji je doživeo nezgodu na meču prvog kola kvalifikacija za Dejvis kup u Čileu.

On je doživeo kontuziju glave, posekotinu usne i mogući lom zuba, pošto je na putu ka svlačionici udario glavom u stakleni panel. "Tokom meča Ognjena Milića, u toku trećeg seta, Dušan Lajović je otišao u svlačionicu da donese energetski gel kako bi bila ukazana pomoć saigraču zbog grčeva. U želji da se što pre vrati na teren, u tunelu između svlačionica i terena je pokušao da izbegne linijske sudije i skupljače lopti, zbog čega je udario u staklena vrata. Po
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Ovo ne valja, Srbija na ivici ponora! Ognjen Milić izgubio od Tabila, Čile ima 2 meč lopte u Dejvis kupu! Sada nam je potrebno…

Ovo ne valja, Srbija na ivici ponora! Ognjen Milić izgubio od Tabila, Čile ima 2 meč lopte u Dejvis kupu! Sada nam je potrebno čudo...

Kurir pre 43 minuta
Lajović izbegao težu povredu, ali nastup u Čileu neizvestan

Lajović izbegao težu povredu, ali nastup u Čileu neizvestan

Politika pre 43 minuta
Oglasio se TSS: Lajović nije teže povređen! Pod znakom pitanja je za sledeći meč

Oglasio se TSS: Lajović nije teže povređen! Pod znakom pitanja je za sledeći meč

Dnevnik pre 1 sat
Dejvis kup reprezentacija Srbije gubi 2:0 od Čilea

Dejvis kup reprezentacija Srbije gubi 2:0 od Čilea

Politika pre 1 sat
Teniski savez Srbije se oglasio o povredi Dušana Lajovića u Čileu

Teniski savez Srbije se oglasio o povredi Dušana Lajovića u Čileu

Danas pre 2 sata
Dramatično u Čileu, Srbin hitno morao u bolnicu: Teniska reprezentacija Srbije doživela veliku neprijatnost!

Dramatično u Čileu, Srbin hitno morao u bolnicu: Teniska reprezentacija Srbije doživela veliku neprijatnost!

Hot sport pre 2 sata
Bizarna povreda Lajovića – udario u staklena vrata, neizvestan za naredni meč u Čileu

Bizarna povreda Lajovića – udario u staklena vrata, neizvestan za naredni meč u Čileu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejvis KupDušan Lajović

Sport, najnovije vesti »

Odbojkaši Srbije u Ligi nacija dočekuju Tursku, Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju

Odbojkaši Srbije u Ligi nacija dočekuju Tursku, Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju

Insajder pre 38 minuta
Odbojkašice Srbije Ligu nacija počinju utakmicom protiv Tajlanda

Odbojkašice Srbije Ligu nacija počinju utakmicom protiv Tajlanda

Danas pre 13 minuta
Zimske olimpijske igre: Kada nastupaju takmičari iz Srbije

Zimske olimpijske igre: Kada nastupaju takmičari iz Srbije

Vreme pre 28 minuta
Romero za "zatvor" - Junajted nastavio da pleše, Embeumo i Bruno za četvrtu u nizu i korak bliže Ligi šampiona!

Romero za "zatvor" - Junajted nastavio da pleše, Embeumo i Bruno za četvrtu u nizu i korak bliže Ligi šampiona!

Sportske.net pre 18 minuta
Junajted u sjajnoj seriji, Totenhem pao za četvrtu pobedu u nizu

Junajted u sjajnoj seriji, Totenhem pao za četvrtu pobedu u nizu

RTS pre 8 minuta