TSS izdao saopštenje zbog Lajovića

Teniski savez Srbije izdao je saopštenje zbog Dušana Lajovića, koji je doživeo nezgodu na meču prvog kola kvalifikacija za Dejvis kup u Čileu.

On je doživeo kontuziju glave, posekotinu usne i mogući lom zuba, pošto je na putu ka svlačionici udario glavom u stakleni panel. "Tokom meča Ognjena Milića, u toku trećeg seta, Dušan Lajović je otišao u svlačionicu da donese energetski gel kako bi bila ukazana pomoć saigraču zbog grčeva. U želji da se što pre vrati na teren, u tunelu između svlačionica i terena je pokušao da izbegne linijske sudije i skupljače lopti, zbog čega je udario u staklena vrata. Po