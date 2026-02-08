Dodik kaže da je pobeda Karana zagrevanje za oktobarske izbore, Blanuša priznao poraz

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je večeras u Banjaluci da je pobeda Siniše Karana na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske "zagrevanje" za opšte izbore u oktobru ove godine.

"Proglašavam pobedu Siniše Karana. Pre nekoliko meseci razlika je bila nešto više od devet hiljada glasova, sada je 10.300 glasova. Dakle povećali smo", rekao je on obraćajući se iz Izbornog štaba SNSD-a.

Dodao je da je SNSD "pobedio visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, međunarodni faktor koji je ovdje posejao nered i bošnjačko-muslimansku čaršiju, koji su učinili sve da izvrše pritisak na Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK)".

Opoziciju je nazvao "nesposobnjakovićima koji ne znaju da prihvate poraz", dodavši da će nastaviti da se bave dosadašnjom politikom, odlazeći na važne destinacije na kojima se čuje glas RS.

Komentarišući optužbe opozicije o izbornoj krađi, on ih je nazvao lažovima.

"Nisam ni bio ovde, bio sam na važnim sastancima i na putu, nisam imao vremena da se bavim izborima. Lažete", kazao je Dodik.

Obraćanje je završio rečenicom: "Mislim da će balije iz Sarajeva poželeti Milorada Dodika kada vide šta Karan namerava da radi".

Na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština danas su ponovljeni prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske, na osnovu odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK), koja je na tim glasačkim mestima utvrdila brojne izborne nepravilnosti na izborima 23. novembra.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku, koga je Sud BiH presudio na godinu dana zatvora i šest godina obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao izborni poraz

Branko Blanuša, kandidat opozicione Srpske demokratske stranke (SDS), na ponovljenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) večeras je priznao poraz, ali je istakao da je izborni dan bio obeležen sa dosta ucena i nepravilnosti, što je, kako je istakao, posebno bilo izraženo kroz kupovinu glasova.

"Pritiscima i ucenama ostvaren je ovakav rezultat. Mi moramo sada izvući pouku i pripremiti se za iduće izbore koji su pred nama (opšti izbori u BiH u oktobru ove godine)", rekao je Blanuša novinarima u Izbornom štabu SDS-a u Banjaluci.

Naveo je i da je vladajuća koalicija u RS u ove izbore uložila ogromne javne resurse.

"Nisam razočaran. Mi smo radili časno i pošteno. Ovde se radi o sistemskim problemima u izbornom procesu koji neće biti rešeni ni uvođenjem skenera i novih tehnologija", istakao je Blanuša, koji je i predsednik SDS-a.

Dodao je da je SDS imao podršku pojedinih opozicionih stranaka, ali da je podrška nekih od tih stranaka bila upitna, o čemu će se razgovarati u narednom periodu.

Prema podacima SDS-a sa obrađenih 90 odsto biračkih mesta, Siniša Karan, kandidat SNSD-a, osvojio je 24.440 glasova, dok je Branko Blanuša osvojio 10.168 glasova.

"RS će u narednom periodu imati predsednika i institucije mogu funkcionisati, mada je za Vladu RS otvoreno pitanje ustavnosti", zaključio je Blanuša.

Na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština danas su ponovljeni prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske, na osnovu odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK), koja je na tim glasačkim mestima utvrdila brojne izborne nepravilnosti na izborima 23. novembra.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku, koga je Sud BiH presudio na godinu dana zatvora i šest godina obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

(Beta, 08.02.2026)

