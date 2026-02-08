Novinarska i medijska udruženja podnela krivičnu prijavu, ugrožena sigurnost Verana Matića

Beta pre 55 minuta

Novinarska i medijska udruženja, članovi Stalne radne grupe za bezbednost novinara (SRG), podnela su krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti novinara, predsednika upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Verana Matića, i predstavnika tog udruženja u SRG.

"U krivičnoj prijavi je navedeno i da je emitovanjem epizode navodno dokumentarnog serijala "Zlo doba 2: Stvaranje propagande", u produkciji udruženja ""Centar za društvenu stabilnost" iz Novog Sada, kao i kampanjom vođenom u propagandne svrhe na društvenim mrežama i novoregistrovanim sajtovima kojima su glavni urednik i izdavač isti – Veranu Matiću ugrožena bezbednost", saopštio je danas ANEM.

Kako je rečeno, najava nastavka "serijala posvećenog Matiću nagoveštava da će naredna epizoda nadmašiti krivotvorenja izneta u predmetnoj emisiji".

"U dobro organizovanoj kampanji usmerenoj ka Matiću iznete su informacije koje nisu činjenice već interpretacije poznatih i novih grubih neistina koje predstavljaju ili simplifikaciju i krivotvorenje događaja u kojima je Matić učestvovao i aktivnosti koje je preduzimao ili izmišljanje događaja i aktivnosti u kojima nikada nije učestvovao niti se sa njima može dovesti u vezu, npr. da je izdajnik Srbije, strani plaćenik i agent, da je proneverio ogromne sume novca", navedeno je u prijavi.

Takođe, u objavama na novoosnovanim portalima "optužen je da aktivno podržava albanski separatizam, održava bliske veze sa separatističkim strukturama u Prištini i sa njima razbija ustavni poredak Srbije, odvaja deo naše zemlje, da je povezan sa terorističkom OVK i slično".

Novinarska i medijska udruženja, članovi Stalne radne grupe za bezbednost novinara od nadležnih organa očekuju da u najkraćem roku ispitaju navode iz prijave i preduzmu sve zakonom predviđene aktivnosti.

SRG čine predstavnici Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), ANEM, Asocijacije medija (AM) i Asocijacije onlajn medija (AOM).

(Beta, 08.02.2026)

