Više incidenata i prijava kupovine glasova na ponovljenim izborima za predsednika RS

Beta pre 21 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) saopštilo je da evidentirano više incidenata na biračkim mestima gde se održavaju ponovljeni prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske.

U saopštenju za javnost MUP-a navedeno je da je poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Sanja Vulić Policijskoj upravi Doboj prijavila da ju je nepoznato lice blizu biračkog mesta snimalo mobilnim telefonom, bez njenog odobrenja.

Dodaje se da je prijavljena osoba privedena u policijsku stanicu i saslušana, kao i da je o svemu obavešten dežurni tužilac.

O ovom incidentu ranije je izvestila bijeljinska BN televizija za koju je prijavljeni posmatrač Srpske demokratske stranke (SDS) demantovao da je snimao Sanju Vulić telefonom.

U saopštenju MUP-a se dalje navodi da je prijavljena navodna kupovina glasova u jednom ugostiteljskom objektu na području Doboja, ali da, kako si istakli, ti navodi nisu potvrđeni.

U Doboju je, naveli su dalje, evidentiran fizički i verbalni sukob dve osobe.

MUP RS je naveo da je prijavljeno i ometanje glasanja u Zvorniku, kao i pokušaj kupovine glasova.

"Na lice mesta izašli su policijski službenici. Rad po navedenoj prijavi je u toku”, stoji u saopštenju.

Iz MUP RS su još kazali da je u Bratuncu prijavljena navodna kupovina glasova u u neposrednoj blizini osnovne škole u mestu Fakovići.

Bijeljinska BN televizija prethodno je izvestila o svim ovim incidentima i u svim slučajevima radilo se o prijavama opozicionih stranaka, koje su optužile aktiviste SNSD-a za ometanje glasanja, verbalne i fizičke napade, kao i kupovinu glasova.

Na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština danas se ponavljaju prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske, na osnovu odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK), koja je na tim glasačkim mestima utvrdila brojne izborne nepravilnosti.

Najveći broj biračkih mesta na kojima se ponavljaju izbori je u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku, koga je Sud BiH presudio na godinu dana zatvora i šest godina obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

CIK je pre par dana objavila rezultate prema kojima, kada se oduzmu glasovi za biračkih mesta na kojima su izbori poništeni, opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) ima prednost od 5.700 glasova u odnosu na kandidata vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Sinišu Karana.

(Beta, 08.02.2026)