Za manje od 3 godine promenili 3 premijera. Ovo je kulminacija političkog haosa na Tajlandu: bira se 500 poslanika

Blic pre 1 sat
Za manje od 3 godine promenili 3 premijera. Ovo je kulminacija političkog haosa na Tajlandu: bira se 500 poslanika

Na parlamentranim izborima na Tajlandu jutros su otvorena biračka mesta, na kojima se bira 500 poslanika Donjeg doma tajlandskog parlamenta.

Od tih 500 mesta: Svaki birač će dati dva glasa, po jedan za svaki set mesta - to je jedan glas za kandidata u njegovoj izbornoj jedinici i jedan glas za političku stranku. Pravo glasa ima 52,92 miliona građana. Izbori će biti održani u 400 izbornih jedinica uz pojačane mere bezbednosti, a Izborna komisija Tajlanda saopštila je u subotu da su biračka mesta u potpunosti spremna, prenela je Sinhua. Tajlandska policija saopštila je da je mobilisala više od 126.000
