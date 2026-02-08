Sijarto: Da se EU nije mešala u Trampove postupke, rat u Ukrajini bi već bio završen

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Tanjug
Sijarto: Da se EU nije mešala u Trampove postupke, rat u Ukrajini bi već bio završen

Sukob u Ukrajini bi već bio završen da se Evropljani nisu suprotstavili mirovnim težnjama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. "Da Evropljani nisu osujetili napore predsednika SAD Trampa, uveren sam da bi mir u Ukrajini bio postignut za nešto više od godinu dana.

Od samog početka, Evropljani su ovaj rat smatrali svojim. Kažu 'Ovo je naš rat'. U stvarnosti, to nije naš rat", rekao je Sijarto u intervjuu za gruzijski televizijski kanal Rustavi 2. Prema njegovim rečima, u Evropi vlada "ratni fanatizam" i Evropljani nisu zainteresovani za postizanje sporazuma između Rusije i SAD o rešavanju situacije u Ukrajini. "Brisel, Evropska unija i zapadnoevropske zemlje otvoreno podrivaju mirovne napore i nije u njihovom interesu da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Da se ​​EU nije mešala u Trampove postupke, rat u Ukrajini bi već bio završen"

"Da se ​​EU nije mešala u Trampove postupke, rat u Ukrajini bi već bio završen"

B92 pre 34 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Lavrov: Rusija ne namerava da napadne Evropu, ali je spremna da vojno odgovori

UKRAJINSKA KRIZA Lavrov: Rusija ne namerava da napadne Evropu, ali je spremna da vojno odgovori

RTV pre 1 sat
Zelenski zrači optimizmom: Deset ukrajinskih centara za izvoz oružja radiće u Evropi ove godine

Zelenski zrači optimizmom: Deset ukrajinskih centara za izvoz oružja radiće u Evropi ove godine

Večernje novosti pre 1 sat
Balističke rakete iznad Kijeva; Zaharova: Ukrajina neuspešna na vojnom terenu

Balističke rakete iznad Kijeva; Zaharova: Ukrajina neuspešna na vojnom terenu

RTS pre 2 sata
STIŽU LOVCI U KIJEV Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona Gripen i 100 aviona Rafal

STIŽU LOVCI U KIJEV Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona Gripen i 100 aviona Rafal

Večernje novosti pre 2 sata
Sijarto: Evropski lideri sprečili mir u Ukrajini

Sijarto: Evropski lideri sprečili mir u Ukrajini

Politika pre 2 sata
Zelenski najavljuje izvoz oružja i odbrambene tehnologije u Evropu

Zelenski najavljuje izvoz oružja i odbrambene tehnologije u Evropu

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBriselEURusijaDonald TrampMađarskaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Potpredsednik SDS-a: Ovako masovna kupovina glasova nije viđena nigde u Evropi

Potpredsednik SDS-a: Ovako masovna kupovina glasova nije viđena nigde u Evropi

Danas pre 9 minuta
Zelenski misli da će ga Tramp spasiti? Ukrajinski ministar otkrio dosad nepoznate detalje sa pregovora: "Samo on to može..."

Zelenski misli da će ga Tramp spasiti? Ukrajinski ministar otkrio dosad nepoznate detalje sa pregovora: "Samo on to može..."

Blic pre 54 minuta
On je novi predsednik Portugala, socijalista Seguro odneo ubedljivu pobedu u drugom krugu izbora

On je novi predsednik Portugala, socijalista Seguro odneo ubedljivu pobedu u drugom krugu izbora

Blic pre 44 minuta
(Video) Za 7 dana ubijeno 6 osoba, među njima i dete (15). Horor u srpskom komšiluku: tela nađena spaljena, ubistva se desila…

(Video) Za 7 dana ubijeno 6 osoba, među njima i dete (15). Horor u srpskom komšiluku: tela nađena spaljena, ubistva se desila pod misterioznim okolnostima

Blic pre 9 minuta
Izlazne ankete: Socijalista ubedljivo pobedio populistu na predsedničkim izborima u Portugalu

Izlazne ankete: Socijalista ubedljivo pobedio populistu na predsedničkim izborima u Portugalu

Danas pre 9 minuta