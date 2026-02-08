Sukob u Ukrajini bi već bio završen da se Evropljani nisu suprotstavili mirovnim težnjama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. "Da Evropljani nisu osujetili napore predsednika SAD Trampa, uveren sam da bi mir u Ukrajini bio postignut za nešto više od godinu dana.

Od samog početka, Evropljani su ovaj rat smatrali svojim. Kažu 'Ovo je naš rat'. U stvarnosti, to nije naš rat", rekao je Sijarto u intervjuu za gruzijski televizijski kanal Rustavi 2. Prema njegovim rečima, u Evropi vlada "ratni fanatizam" i Evropljani nisu zainteresovani za postizanje sporazuma između Rusije i SAD o rešavanju situacije u Ukrajini. "Brisel, Evropska unija i zapadnoevropske zemlje otvoreno podrivaju mirovne napore i nije u njihovom interesu da