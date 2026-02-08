Bez Novaka ništa nije isto, pa tako ni igrati Dejvis kup: Reprezentativci Srbije se oglasili nakon eliminacije od Čilea!

Hot sport pre 48 minuta
Jasna poruka naših momaka! Braća Ivan i Matej Sabanov sumirali su utiske nakon poraza Srbije od Čilea u kvalifikacijama za Svetsku grupu Dejvis kupa i istakli koliko je izostanak najboljih igrača uticao na krajnji rezultat.

Ivan Sabanov je naglasio da je razlika ogromna kada tim može da računa na kompletnu postavu: „Velika je razlika kada igramo sa Noletom i bez Noleta. Nedostajali su nam i Hamad Međedović, Laslo Đere i Miomir Kecmanović, koji su članovi tima. Igrati sa A timom pravi razliku. Moralo je da bude ovako, Nole je igrao finale Australije, nije bio spreman za šljaku, a ostali igrači igraju turnire na betonu i ovaj događaj je bilo teško uklopiti u raspored. Šteta je što nismo
