Danas akcija dobrovoljnog davanja krvi u više beogradskih crkava

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Srpska pravoslavna crkva (SPC) pozvala je građane da danas dobrovoljno daju krv u akciji koja će se održati u više beogradskih hramova. "Ova humanitarna akcija će se sprovoditi od 10.00 do 14.00 časova u hramu Svetog Save na Vračaru, kao i u hramovima Svetog Marka na Tašmajdanu, Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković, Svetog Simeona Mirotočivog u Novom Beogradu, Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i Svete Petke na Čukarici", saopštila je Informativna služba
