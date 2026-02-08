AMSS: Oprezno vozite zbog guste magle, teretnjaci čekaju do tri sata na Batrovcima

Newsmax Balkans pre 54 minuta  |  Newsmax Balkans
AMSS: Oprezno vozite zbog guste magle, teretnjaci čekaju do tri sata na Batrovcima

Na putevima u Mačvi, Sremu, Podrinju, Banatu i na širem području Beograda gusta magla otežava vožnju, a slično je na putevima u Podunavlju, pored Save, Tamiša, Kolubare, upozoravaju vozače iz Auto-moto savez Srbije.

Kako se dodaje u saopštenju AMSS, magle ima i na području Smederevske palanke, Požege, kao i na gotovo svim putnim pravcima pored reka kotlina i planinskih prevoja. Iz AMSS ukazuju i da vozači obrate pažnju na svetla - da ugase automatski režim jer tada zadnja poziciona svetla nisu uključena, trebalo bi koristiti kratka svetla, a kad se vidljivost smanji ispod stotinak metara, uključiti i dodatna svetla za maglu. Prema informacijama Uprave granične policije
