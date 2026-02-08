'Osećam se kao vodozemac': Život ljudi na ostrvu koje tone

NIN pre 52 minuta  |  Ajomi Amindoni - BBC
'Osećam se kao vodozemac': Život ljudi na ostrvu koje tone

Svakog jutra, u Suvandijevu kuću počinje da ulazi voda i nivo postepeno raste.

Do podneva dostigne vrhunac od 30 centimetara visine i potapa nameštaj. Već više od decenije, Suvandi svakodnevno gleda kako mu se dom u Indramajuu, na severozapadnoj obali indonežanskog ostrva Jave, plavi zbog istovremenog podizanja nivoa mora i sleganja tla. "Stopala mi nisu suva ni 12 sati dnevno. "Osećam se kao vodozemac", kaže očiju punih suza. Suvandi se seća da je sredinom 1990-ih obala bila udaljena više od kilometra od njegovog doma. Ali su bujične poplave
