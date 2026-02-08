Superboul 2026: Može li Sijetl da stane na put Pejtriotsima

Sezona na izmaku u NFL-u donela je najneizvesniju trku za Superboul godinama unazad.

Sada su preostali samo Nju Ingland Pejtriots i Sijetl Sihoks, i oni će se sresti u nedelju da bi se odlučilo ko je šampion NFL-a. To je titula koju je Nju Ingland do sada osvajao šest puta, ali ovo im je prvi Superboul od 2019. i od odlaska legendarnog kvoterbeka Toma Brejdija i trenera Bila Beličika. Revitalizovani Pejtriots stigli su niotkuda sve do 60. Superboula u Kaliforniji i uspeli su da osiguraju produžetak rekorda od 12 pojavljivanja na udarnoj utakmici