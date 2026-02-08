Moderna bajka o Buridanovom magarcu

Moderna bajka o Buridanovom magarcu

Vučićev problem je u tome što ne može ni sa SAD, ni sa Evropskom unijom. U odnosima sa SAD postoji više političkih prepreka, dok približavanje EU zahteva prihvatanje slobode medija, nezavisnosti pravosuđa i slobodnih i poštenih izbora. A to bi direktno ugrozilo njegov ostanak na vlasti

Izgleda da je kamen pod kojim se Srbija sakrila, u skladu sa spoljnopolitičkom strategijom predsednika Vučića, počeo ozbiljno da propušta. A kiša ne samo što nije prestala da pada, već se tamni oblaci sve više gomilaju. Poziv američkog diplomate Grenela predsedniku Vučiću da Srbija prestane da prati put Evropske unije koja je u nevolji i da počne da sledi put SAD mora da je u prvi mah delovao kao muzika za uši srpskog predsednika i znak uvažavanja njegove politike
