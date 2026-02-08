Rastu računi, hoće li svi moći da ih plate

Radar pre 54 minuta
Zbog značajnog poskupljenja računi za grejanje postaju sve veći teret, a siromašnija domaćinstva za njihovo plaćanje moraju da izdvoje između 15 i 22 odsto raspoloživog dohotka, dok po zvaničnoj statistici, svako deseto domaćinstvo ne može sebi da priušti topao dom

Sistemi daljinskog grejanja u Srbiji više nisu puko komunalno pitanje, već jedan od ključnih faktora makroekonomske (ne)stabilnosti domaćinstava. Energetska efikasnost i finansijska održivost toplana postaju direktna mera životnog standarda u urbanim sredinama. Integracija grejanja i tople potrošne vode čini kičmu gradske infrastrukture, gde se lokalne ekonomije neraskidivo prepliću sa globalnim tržištima energenata. Rast cena gasa i mazuta, potvrđen podacima
