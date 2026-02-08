Von slomila levu nogu nakon pada u spustu na ZOI

Von slomila levu nogu nakon pada u spustu na ZOI

Von je prema navodima američkog skijaškog tima u stabilnom stanju, nakon što je podvrgnuta operaciji. “Biće dobro, ali to će biti proces.

Ovaj sport je brutalan i ljudi treba da shvate dok gledaju da se ovi sportisti bukvalno bacaju niz planinu i idu neverovatno velikom brzinom”, rekla je Anuk Peti, direktorka sporta američkog skijaškog saveza. Von je pala u ranoj fazi spusta, nakon čega su se začuli jauci. Helikopterom je odvezena u bolnicu “Ca’ Foncello” u Trevizu. Ova 41-godišnja skijašica odlučila se za nastup na Zimskim olimpijskim igrama, iako je pre nedelju dana tokom takmičenja Svetskog kupa
Olimpijske igrehelikopterZOI

