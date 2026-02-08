Siniša Karan ili Branko Blanuša – danas odluka o predsedniku Republike Srpske

U Republici Srpskoj se održavaju ponovljeni prevremeni izbori za predsednika Srpske na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština. Pravo glasa ima oko 85.000 birača. U Palatu Republike u Banjaluci će Siniša Karan, kandidat vladajućih ili opozicioni Branko Blanuša.

Od 17 izbornih jedinica posebno je važno kako će u nedelju glasati Laktaši, Doboj, Zvornik i Bratunac jer je u tim gradovima poništeno glasanje na najviše biračkih mesta. Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj su održani 23. novembra, a prema saopštenim, ali nepotvrđenim izbornim rezultatima CIK-a BiH, kandidat SNSD i stranaka vladajuće koalicije Siniša Karan imao je prednost od više od 9.500 glasova u odnosu na kandidata SDS i opozicije Branka Blanušu.