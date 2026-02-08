Matić isključenjem upotpunio debakl Sasuola protiv Intera

Fudbaleri Intera pobedili su Sasuolo kao gosti u meču 24. kola prvenstva Italije rezultaotm 0:5 (0:2).

Srpski fudbaler Nemanja Matič bio je starter za domaćina, ali je u 55. minutu dobio dva žuta kartona u kratkom razmaku i zbog isključenja morao ranije da završi meč. Bivši vezista Čelsija i Mančester Junajteda, Rome, Liona dobio dva uzastopna žuta kartona i isključen je zbog prigovora nakon četvrtog gola Intera. Žustro je protestovao odmah nakon toga – tražeći faul – pa mu je arbitar Danijele Kifi pokazao i drugi uzastopni žuti, a potom i crveni karton. Sasuolo je