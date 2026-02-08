Matić isključenjem upotpunio debakl Sasuola protiv Intera

Sport klub pre 16 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
Matić isključenjem upotpunio debakl Sasuola protiv Intera

Fudbaleri Intera pobedili su Sasuolo kao gosti u meču 24. kola prvenstva Italije rezultaotm 0:5 (0:2).

Srpski fudbaler Nemanja Matič bio je starter za domaćina, ali je u 55. minutu dobio dva žuta kartona u kratkom razmaku i zbog isključenja morao ranije da završi meč. Bivši vezista Čelsija i Mančester Junajteda, Rome, Liona dobio dva uzastopna žuta kartona i isključen je zbog prigovora nakon četvrtog gola Intera. Žustro je protestovao odmah nakon toga – tražeći faul – pa mu je arbitar Danijele Kifi pokazao i drugi uzastopni žuti, a potom i crveni karton. Sasuolo je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Betisova osveta za debakl u Kupu kralja, Antonijeva majstorija za Atletikov poraz posle skoro godinu dana!

Betisova osveta za debakl u Kupu kralja, Antonijeva majstorija za Atletikov poraz posle skoro godinu dana!

Sportske.net pre 21 minuta
Nišlije bolje od imenjaka na Čairu

Nišlije bolje od imenjaka na Čairu

Niške vesti pre 6 minuta
Radnički iz Niša pobedio Radnički 1923

Radnički iz Niša pobedio Radnički 1923

Glas Šumadije pre 36 minuta
Terminator Haland utišao Liverpul, njegov otac likovao u loži: Enfild video fudbal od kojeg staje dah

Terminator Haland utišao Liverpul, njegov otac likovao u loži: Enfild video fudbal od kojeg staje dah

Mondo pre 51 minuta
(VIDEO) Pogledajte sve golove 25. kola Premijer lige

(VIDEO) Pogledajte sve golove 25. kola Premijer lige

Sport klub pre 41 minuta
Hetafe slavio u Vitoriji: Vaskes i Iglesijas srušili Alaves

Hetafe slavio u Vitoriji: Vaskes i Iglesijas srušili Alaves

Kurir pre 36 minuta
Liverpulov đak doneo radost Feđi Dudiću, Celje "puklo" bez Rijere!

Liverpulov đak doneo radost Feđi Dudiću, Celje "puklo" bez Rijere!

Sportske.net pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiMančester JunajtedFudbalInterInter MilanItalija

Sport, najnovije vesti »

Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Danas pre 1 sat
Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Danas pre 2 sata
Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Danas pre 2 sata
Mančester siti nakon preokreta na gostovanju pobedio Liverpul u Premijer ligi

Mančester siti nakon preokreta na gostovanju pobedio Liverpul u Premijer ligi

Nedeljnik pre 46 minuta
Lindsi Von operisana u Trevizu, u stabilnom je stanju

Lindsi Von operisana u Trevizu, u stabilnom je stanju

RTS pre 51 minuta