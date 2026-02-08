Još jedna tura za Evropu i Balkan

Velike priče pre 23 minuta  |  Piše Zoran Panović
Globalne političke tendencije, kao i reči Kaje Kalas povodom toga, reaktuelizovale su i danski film „Još jedna tura“, ali i „Poseban tretman“ (1980) režisera Gorana Paskaljevića, snimljen po priči Dušana Kovačevića. Radnja filma koji je izašao u godini Titove smrti prati doktora Ilića (Ljuba Tadić), specijalistu u bolnici za alkoholičare, i njegove pacijente

Sredinom januara ove godine šefica evropske diplomatije Kaja Kalas rekla je na marginama sastanka sa liderima političkih grupa u Evropskom parlamentu da je stanje u svetu takvo da bi mogao biti „dobar trenutak da počne da se pije“. Za samu sebe, rekla je da sada ne pije mnogo. Ona je ovo izjavila otprilike u isto vreme kada su se ministri spoljnih poslova Grenlanda i Danske sastali sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom zbog
Velike priče pre 23 minuta
