Kuća uvijek pobjeđuje, ali Duboka država dijeli karte

Velike priče pre 29 minuta  |  Piše Stefan Đukić
Serija “Fallout” u svojoj drugoj sezoni potvrđuje da je riječ o TV događaju decenije ispod čije akciono-naučnofantastične površine leži analiza sistema

Za početak napravite plejlistu. Stavite na nju “Blue Moon” Frenka Sinatre, “Ain’t that a Kick in the Head” Dina Martina, “Why Don’t You Do Right” Pegi Li, “Something’s Got to Give” Binga Krozbija i “Jingle Jangle Jingle” Kaja Kajzera. Vjerujem da je to više nego dovoljno da polako pročitate ovaj tekst i uživite se u priču. A naša priča se tiče druge sezone iznenađujućeg hita Amazon produkcije, adaptacije video-igre Fallout. Ona se uglavnom odvija u Nju Vegasu,
Velike priče pre 29 minuta
