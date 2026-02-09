"Brutalno lažu svi koji kažu da je tu prvi put" Mićin: "Poseta Vučića Novom Sadu nije slučajnost, već politička poruka"

Žarko Mićin je poručio da građani znaju "ko radi, gradi, ko preuzima odgovornost i stoji uz svoj narod" Dodao je da brutalno lažu svi koji kažu da je Vučić prvi put posetio Novi Sad i da nije bio na mestu tragedije Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Novom Sadu politička poruka i činjenica da građani znaju ko radi, gradi, ko preuzima odgovornost i ko stoji uz svoj narod i u teškim trenucima. Kako je