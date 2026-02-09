(Foto) Simona Manojlović je mis Srbije 2026. Prošlogodišnja misica Aleksandra Rutović joj predala krunu! Uspela sve da očara

Blic
Simona je bila u crnom, a bila je presrećna zbog titule.

Publika je uživala u zanimljivim performansima tokom događaja. Večeras je u srpskoj prestonici održan izbor za Mis Srbije 2026. Prošlogodišnja misica Aleksandra Rutović predala je krunu Simoni Manojlović, koja je uspela da očara sve. Simona Manojlović je bila u crnoj toaleti, a nije krila iznenađenje zbog pobede. Aleksandra Rutović bila je u zelenom, dok je na glavi nosila krunu. Publika je, inače, na izboru mogla da uživa u zanimljivim performansima
