Istorijska pobeda za Sanae Takaiči: Stranka japanske premijerke osvojila apsolutnu većinu na izborima

LDP je sama osvojila 271 mesto i nadmašila apsolutnu većinu od 261 mandata u Donjem domu Takaiči je, uz osmeh, postavila veliku crvenu traku iznad imena svakog pobednika na tabli u sedištu LDP-a, dok su prateći rukovodioci stranke aplaudirali Vladajuća Liberalno-demokratska partija (LDP) japanske premijerke Sanae Takaiči obezbedila je dvotrećinsku većinu na današnjim parlamentarnim izborima, javili su japanski mediji, pozivajući se na preliminarne rezultate. Ukupan