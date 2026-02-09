Japanski LDP ubedljivo pobedio na parlamentarnim izborima

Liberalno demokratska partija Japana, premijerke Sanae Takaiči ubedljivo je pobedila na današnjim parlamentarnim izborima, a projekcije su da će osvojiti više od dve trećine mesta u parlamentu.

LDP, koja je pre izbora imala 198 mesta, i njen koalicioni partner, Japanska partija inovacija (JIP), gotovi sigurno će osvojiti bar dve trećine Donjeg doma, sa ukupno 310 ili više mesta, piše list Japan Tajms (Japan Times). Ovo bi u suštini omogućilo koaliciji koju predvodi LDP da prevaziđe izazove koji se javljaju kao rezultat nedostatka većine u Gornjem domu. Takaiči je u rekla da planira da dodatno učvrsti odnos svoje stranke sa JIP-om. „Sastavili smo