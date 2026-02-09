Japanski LDP ubedljivo pobedio na parlamentarnim izborima

Danas pre 14 sati  |  Beta
Japanski LDP ubedljivo pobedio na parlamentarnim izborima

Liberalno demokratska partija Japana, premijerke Sanae Takaiči ubedljivo je pobedila na današnjim parlamentarnim izborima, a projekcije su da će osvojiti više od dve trećine mesta u parlamentu.

LDP, koja je pre izbora imala 198 mesta, i njen koalicioni partner, Japanska partija inovacija (JIP), gotovi sigurno će osvojiti bar dve trećine Donjeg doma, sa ukupno 310 ili više mesta, piše list Japan Tajms (Japan Times). Ovo bi u suštini omogućilo koaliciji koju predvodi LDP da prevaziđe izazove koji se javljaju kao rezultat nedostatka većine u Gornjem domu. Takaiči je u rekla da planira da dodatno učvrsti odnos svoje stranke sa JIP-om. „Sastavili smo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tramp čestitao Takaiči pobedu njene stranke na parlamentarnim izborima

Tramp čestitao Takaiči pobedu njene stranke na parlamentarnim izborima

RTV pre 20 minuta
"Odraz snažnog poverenja" Vučić čestitao premijerki Japana na pobedi na izborima

"Odraz snažnog poverenja" Vučić čestitao premijerki Japana na pobedi na izborima

Blic pre 1 sat
Vučić čestitao premijerki Takaiči pobedu njene partije na izborima u Japanu

Vučić čestitao premijerki Takaiči pobedu njene partije na izborima u Japanu

RTV pre 45 minuta
Vučić čestitao premijerki Japana na pobedi na izborima

Vučić čestitao premijerki Japana na pobedi na izborima

Euronews pre 50 minuta
Koaliciji japanske premijerke dvotrećinska većina u parlamentu! Vanredni izbori doneli Sanae Takaiči snažan mandat za jačanje…

Koaliciji japanske premijerke dvotrećinska većina u parlamentu! Vanredni izbori doneli Sanae Takaiči snažan mandat za jačanje saveza s Amerikom (foto)

Kurir pre 15 minuta
Predsednik Vučić čestitao premijerki Japana na ubedljivoj pobedi

Predsednik Vučić čestitao premijerki Japana na ubedljivoj pobedi

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaParlamentarni izboriTimesJapanIzbori

Politika, najnovije vesti »

Snsd proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj: Oglasio se Dodik: "Čestitao sam mu"

Snsd proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima u Republici Srpskoj: Oglasio se Dodik: "Čestitao sam mu"

Blic pre 5 minuta
Dodikov kandidat definitivni pobednik izbora za predsednika Republike Srpske

Dodikov kandidat definitivni pobednik izbora za predsednika Republike Srpske

BBC News pre 25 minuta
Vučić čestitao premijerki Takaiči pobedu njene partije na izborima u Japanu

Vučić čestitao premijerki Takaiči pobedu njene partije na izborima u Japanu

RTV pre 45 minuta
Tramp čestitao Takaiči pobedu njene stranke na parlamentarnim izborima

Tramp čestitao Takaiči pobedu njene stranke na parlamentarnim izborima

RTV pre 20 minuta
Čemu služi, a uz to i ne radi

Čemu služi, a uz to i ne radi

Radar pre 1 sat