Zvezda pobedila Budućnost i u Morači: Pokazala snagu kada je bilo najvažnije

Crvena zvezda je pobedila Budućnost u Podgorici, ozbiljno shvativši gostovanje velikom rivalu i prošlosezonskom "dželatu" u plej-ofu.

U više od 30 minuta ravnopravnom meču, tim Saše Obradovića našao je način da mirno dovrši posao i da uša u drugu fazu takmičenja kao drugoplasirani u Grupi B, sa učinkom 12-4, a iza Budućnosti koja ostaje lider sa 13-2. To je bio jedini takmičarski značaj meča u Podgorici, jer je poznato da će Zvezda igrati sa timovima iz Grupe A protiv Dubaija, Partizana, Kluža i Igokee. Iz Grupe B dalje su prošli i Cedevita Olimpija (11-5) i Bosna (8-8), dok je ispod crte ostao