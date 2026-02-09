Sudar dva putnička vozila kod naselja Radiofar, povređena jedna osoba

U saobraćajnoj nesreći kod Surčina jedna osoba je lakše povređena.

Jedna osoba je lakše pobvređena u saobraćajnoj nesreći koja se desila nešto posle pet časova na moto-putu u smeru ka Nišu kod naselja Radiofar. U sudaru su učestvovala dva putnička vozila. Na mesto događaja izašla je jedna ekipa Zavoda za urgentnu medicinu i povređenu osobu zbrinula i prevezla u Urgentn i centar. Saobraćaj se obavljao samo jednom saobraćajnom trakom na moto-putu, u međuvremenu saobraćaj se normalizovao.