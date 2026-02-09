Za pravi Superboul je potrebno dvoje – Sijetl ostavio Nju Ingland bez šanse i osvojio drugu NFL titulu

Sijetl sihoksi savladali su Nju Ingland petriotse u 60. Superboulu rezultatom 29:13 na "Levis stadionu" u San Francisku i po drugi put u istoriji postali šampioni NFL lige.

Kao što slovi naslov jedne od najpoznatijih pesama Bed Banija... Zapravo, ne znam niti jednu numeru čoveka koji je prvog februara dobio šest Gremi nagrada. No, to u ovom slučaju nije ni važno. Bed Bani je oličenje vajba. Havajska košulja upasana u preširoke pantalone, prevelika kožna jakna, ulje u kosi, ples koji nikada ne prestaje i vera u američki san. Sve to je i Superboul. Ne morate znati sva pravila (ne znaju ih ni sudije), šta je to skrimidž, koliko je jardi