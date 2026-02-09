Sihoksi "trojkama" do slavlja u Superboulu, Petriotsi potpuno nemoćni!

Sportske.net pre 4 minuta
Sihoksi "trojkama" do slavlja u Superboulu, Petriotsi potpuno nemoćni!
Sijetl Sihoksi su novi šampioni NFL-a. Sihoksi su u 60. Superboulu odigranom u San Francisku ubedljivo savladali Nju Ingland Petriotse sa 29:13. Sijetil je bio dominantan u Superboulu posebno u defanzivi, dok je čak pet fild golova pogodio Džejson Majers i postao prvi kiker koji je u najvećoj utakmici američkog fudbala imao toliko uspešnih pokušaja za tri poena. Sihoksi su se tako revanširali Petriotsima za poraz u Superboulu 2015. godine i po drugi put u istoriji
