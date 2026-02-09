Zvezda trijumfalno napustila "Moraču", Budućnost poklekla u završnici

RTS pre 45 minuta
Zvezda trijumfalno napustila "Moraču", Budućnost poklekla u završnici

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Budućnost u gostima rezultatom 93:80 (22:29, 23:9, 22:26, 26:16) u poslednjem, 18. kolu prve faze grupe B ABA lige.

Zvezda je stigla do 12. trijumfa od početka sezone, ali će Budućnost ipak sa prvog mesta ući u novu grupu, koju će formirati najboljih osam timova u dosadašnjem delu takmičenja. Budućnost je poslovično dobro otvorila utakmicu protiv Zvezde i diktirala tempo u prvoj deonici, u kojoj je konstantno kažnjavala lošu odbranu rivala. Crveno-beli napadački nisu loše ušli u meč, ali ih je defanzivno loš nastup držao u zaostatku, koji nikako nisu uspevali da istope u prvih
