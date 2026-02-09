Srednji kurs dinara za evro 117,3716 dinara

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3716 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro danas će iznositi 117,3716 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je jači za 0,2 odsto i iznosio je 99,2824 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 13,6 odsto, a od početka godine za 0,6 odsto.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Naknada za plaćanje na rate: Evo koliko vam se skida sa računa svaki put kad nešto odloženo kupite

Naknada za plaćanje na rate: Evo koliko vam se skida sa računa svaki put kad nešto odloženo kupite

Kurir pre 14 sati
Evo kako da za dve sekunde prepoznate lažne novčanice: Ovaj trik sa prstima bi svako trebalo da zna

Evo kako da za dve sekunde prepoznate lažne novčanice: Ovaj trik sa prstima bi svako trebalo da zna

Mondo pre 15 sati
Prvo pređite prstom: Evo detaljnog vodiča kako da prepoznate falsifikovanu novčanicu

Prvo pređite prstom: Evo detaljnog vodiča kako da prepoznate falsifikovanu novčanicu

Blic pre 16 sati
Ovo je sutrašnji kurs dinara prema evru

Ovo je sutrašnji kurs dinara prema evru

Blic pre 21 sat
Ako plaćate na rate, ovo će vas iznervirati: Banke uvele naknadu od najmanje 500 dinara! Promena koja udara na džep kupaca

Ako plaćate na rate, ovo će vas iznervirati: Banke uvele naknadu od najmanje 500 dinara! Promena koja udara na džep kupaca

Dnevnik pre 1 dan
NBS menjačima prepolovila rok za povraćaj deviza bankama

NBS menjačima prepolovila rok za povraćaj deviza bankama

Nova ekonomija pre 1 dan
Skidaju vam novac sa računa, a da toga niste ni svesni: Uvedene naknade za plaćanje na rate

Skidaju vam novac sa računa, a da toga niste ni svesni: Uvedene naknade za plaćanje na rate

Mondo pre 1 dan

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3716 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3716 dinara

RTV pre 26 minuta
Cene na pijacama na početku februara: U Kraljevu za isto novca možete kupiti dva, a u Novom Pazaru samo jedan kilogram sira

Cene na pijacama na početku februara: U Kraljevu za isto novca možete kupiti dva, a u Novom Pazaru samo jedan kilogram sira

Blic pre 42 minuta
Zatraženo ukidanje prevremenog penzionisanja! U ovoj zemlji traže posebna ograničenja: Evo ko će sada moći da ode ranije u…

Zatraženo ukidanje prevremenog penzionisanja! U ovoj zemlji traže posebna ograničenja: Evo ko će sada moći da ode ranije u penziju

Blic pre 4 sati
Ovo skijalište oduševaljava turiste Dnevni ski pass samo 15 evra, staze odlične i tri puta jeftinije nego na drugim planinama…

Ovo skijalište oduševaljava turiste Dnevni ski pass samo 15 evra, staze odlične i tri puta jeftinije nego na drugim planinama (foto)

Kurir pre 5 sati
Apple beleži sjajne rezultate – Investitori požurite!

Apple beleži sjajne rezultate – Investitori požurite!

Radar pre 5 sati