Na današnji dan, 9. februar

Na današnji dan, dogodilo se: 1540. U Rudaj Fildsu kod Čestera u Engleskoj održana je prva trka konja. 1788. Austrijski car Josif II objavio je rat Turskoj. U ratu, koji je završen 1791. po Austriju nepovoljnim Svištovskim mirom, na austrijskoj strani učestvovali su i srpski dobrovoljci pod vođstvom Koče Anđelkovića. 1801. Mirovnim ugovorom Austrije i Napoleonove Francuske u Linevilu na severoistoku Francuske, prestalo je da postoji Sveto rimsko carstvo, iako se