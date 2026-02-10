Mazda održava san o rotacionom motoru

Mazda održava san o rotacionom motoru

Prelepi koncept nije dobio zeleno svetlo za proizvodnju, ali šefovi kompanije ne zatvaraju vrata u potpunosti, piše Motor1.

U intervjuu za Auto Express, šef projekta i supervizor za planiranje proizvoda u Mazdi Europe održava plamen za oživljavanje RX-a. Moric Osvald je rekao da postoji „ludi“ broj entuzijasta u kompaniji koji žele novi vodeći sportski automobil. Japanski brend aktivno istražuje mogućnost duhovnog naslednika RX-7 ili RX-8, ali odluka na kraju zavisi od finansijske isplativosti. „Naravno postoji duboka želja da se nastavi sa lansiranjem emotivnih proizvoda. Dakle, da li
