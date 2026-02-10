BBC vesti na srpskom

Indeks percepcije korupcije: Srbija prvi put najgora na Balkanu

Indeks percepcije u Srbiji je najlošiji od 2004. i prvi put je manji nego u Bosni i Hercegovini, čime je Srbija pala na dno balkanske lestvice, saopštila je organizacija Transparentnost Srbija.

BBC News pre 1 sat
korupcija, korupcija ubija


Srbija tone sve niže po pitanju percepcije korupcije, a tokom 2025. prvi put je pala na dno tabele među bivšim jugoslovenskim republikama, saopštili su iz organizacije Transparentnost Srbija.

Indeks percepcije korupcije prethodne godine u ovoj balkanskoj državi bio je 33 poena (od mogućih 100), što je za dva poena manje od 2024, i nalazi se na 116. od 182 pozicije u svetu.

Indeks Srbije je najniži od 2012, od kada se primenjuje aktuelna metodologija, a plasman na globalnoj listi joj je najslabiji od 2004, dodaju iz Transparentnosti.

Iznad Srbije su sve balkanske zemlje: Bosna i Hercegovina sa 34 poena, Albanija sa 39, Severna Makedonija i Bugarska sa poenom više, a Kosovo ima 43.

Slede Rumunija sa 45 poena, Crna Gora sa jednim više, Hrvatska sa 47, dok je indeks Slovenije 58.

Situacija je „alarmantna" i gora nego prethodnih godina, kada je Srbija „tapkala u mestu ili ostvarivala blagi napredak ili pad", dok je sada pad znatno oštriji, ocenio je Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija na predstavljanju izveštaja.

Masovni antivladini protesti koje su pokrenuli studenti i „promena svesti građana o korupciji" bili su jedna od dve glavne razlike u odnosu na prošle godine, a istraživanje organizacije pokazalo je da je „prvi put u istoriji korupcija ocenjena kao najveći problem društva", dodaje Nenadić.

Drugu razliku čine istrage i optužni predlozi koji su pokrenuti protiv „aktuelnih i doskorašnjih ministara u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK)", što u Srbiji nije bio slučaj od 1990-ih, ocenio je.

„Posle istrage navodnih zloupotreba članova vlade, Tužilaštvo za organizovani kriminal u Srbiji suočava se sa sve većim pritiskom.

„To obuhvata vladine kampanje blaćenja, ometanje policijske saradnje i zakonske promene koje slabe njegovu sposobnost da istražuje organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou“, navodi se u saopštenju organizacije.

Ukazali su i na netransparentno odlučivanje u vezi sa vrednim javnim i privatnim investicijama.

Kao primer navode slučaj „Generalštab“, gde je Vlada Srbije, „bez primene kompetitivnih procedura potpisala tajni ugovor sa stranim investitorom i nezakonito ukinula zaštitu spomenika kulture".

Već devetu godinu uzastopno indeks Srbije pada ili ostaje nepromenjen, a u tom periodu se ukupno snizio za devet indeksnih poena.

Iako je u vladinoj Strategiji za borbu protiv korupcije istaknut cilj da zemlja 2028. dostigne globalni prosek od 43 poena, državni organi „pridaju nedovoljan značaj borbi protiv korupcije, čak i na deklarativnom nivou".

Stoga postoji samo „teorijska mogućnost" da se taj cilj ispuni, ocenio je Nemanja Nenadić.

Ko je najbolji, a ko najgori na svetu?

Prvi put od kada Transparentnost objavljuje podatke Bosna i Hercegovina pretekla je Srbiju na globalnoj listi, jer joj je indeks za poen viši (34).

Srbija je sada u rangu sa Tajlandom, Panamom i Ekvadorom na 116. mestu, čak 45 pozicija ispod najboljeg rezultata iz 2015, pokazuje globalni izveštaj.

Ocena Srbije je devet poena ispod globalnog proseka i za 29 poena niža od proseka Evropske unije, dok su u Evropi slabije ocenjene samo Belorusija (31), Turska (31) i Rusija (22).

„Slabe institucije i nazadovanje demokratije pogoduju korupciji i ograničavaju rad civilnog društva u regionu", ocenili su u regionalnom izveštaju iz organizacije Transparensi Internešenal.

U nekoliko zemalja Zapadnog Balkana, nedovoljno postupanje pravosuđa je jedna od glavnih prepreka uspešnoj borbi protiv korupcije, dodaju.

studenti, studentski protest, korupcija
REUTERS/Louisa Gouliamaki
Sa jednog od skupova podrške studentskim protestima u Srbiji - fotografija iz Atine

Danska je najbolje ocenjena zemlja sveta sa 89 poena, Finska ima jedan manje, a Singapur 84.

Somalija i Južni Sudan su najlošije rangirane sa po devet poena, a Venecuela ima jedan više.

Iz Transparensija su iskazali zabrinutost zbog porasta korupcije širom sveta, „čak i u stabilnim demokratskim društvima".

(BBC News, 02.10.2026)

BBC News

