Utiču li zaista čia semenke i maslinovo ulje na zdravlje creva

Zdravlje creva postalo je jedna od omiljenih fraza na društvenim mrežama.

Od pijenja vode sa čia semenkama na prazan stomak, do dodavanja gela od morske mahovine u smutije i ispijanja bujona za „izlečenje“ creva, ovim proizvodima se pripisuje svašta, od boljeg raspoloženja do više energije.

Ali kad ostavimo viralnu hranu po strani, naučnici kažu da je stvarnost komplikovanija - posebno zato što je to oblast u ekspanziji sa novim dokazima koji se pojavljuju skoro svakog dana.

Iako crevni mikrobiom igra ključnu ulogu u osećaju blagostanja, dokazi za mnoge od ovih predloga su slabi i za većinu zdravih ljudi, opsesija „izlečenjem“ creva može biti nepotrebna.

Šta je crevni mikrobiom?

Karolina Stil, voditeljka naučne emisije na BBC-ju, opisuje creva kao ceo digestivni trakt, od usta do anusa.

Unutar njih živi crevni mikrobiom - trilioni bakterija, virusa i gljivica koji igraju ključnu ulogu u funkcionisanju tela i „utiču na vaše mentalno i fizičko zdravlje“.

Stil kaže da je naš „crevni mikrobiom jedinstveniji od našeg otiska prsta“ i da je zdrav mikrobiom povezan sa boljom ekstrakcijom energije iz hrane, regulacijom šećera u krvi i imunološkom odbranom.

Istraživanja takođe ukazuju na povezanost između zdravlja creva i mentalnog blagostanja, uključujući manju anksioznost i poboljšano raspoloženje.

Da li viralna hrana opravdava očekivanja?

Mikrobiolog Alan Voker i naučnica za zdravlje creva doktorka Megan Rosi kažu da u pričama o zdravstvenom efektu mnogih trenutno popularnih namirnica ima ponešto istine, ali da se on često precenjuje.

Voda od čia semenki: Čia seme je bogato vlaknima, „koja mogu da hrane korisne crevne bakterije i pomognu redovnosti pražnjenja creva“, kaže Rosi. Voker objašnjava da nijedan izvor vlakana nije dovoljan sam po sebi, jer se različiti mikrobi hrane različitim vlaknima, tako da je raznolikost važnija od bilo kog jednog sastojka. „Nema štete ako pijete vodu od čia semenki“, kaže on, ali sama po sebi ima malo koristi.

Čašice maslinovog ulja: Smatra se da maslinovo ulje ima protivupalna svojstva, da je dobro za zdravlje srca i da može da pomogne kod zatvora, objašnjava Voker. Međutim, postoji malo dokaza da uzimanje maslinovog ulja „na čašicu“ od par mililitara posebno poboljšava crevni mikrobiom. „Nema suštinske razlike između toga da ga samo popijete ili da ga dodate u hranu“, kaže Voker.

Gel od morske mahovine: Gel od morske mahovine, vrste morske alge, postao je popularan proizvod jer pruža vlakna i određene vitamine i minerale. Pa ipak, Rosi kaže da „postoji vrlo malo naučnih dokaza koji podržavaju njegovu upotrebu za poboljšanje crevnog mikrobioma ili digestivne funkcije“. Ona posebno upozorava na visoke doze, posebno kod ljudi sa inflamatornom bolešću creva. Voker kaže da je potencijalna mana gela od morske mahovine to što su morske alge izvor teških metala i joda i da prekomerni unos može da izazove zdravstvene probleme.

Bujon: Ova supa napravljena dugim kuvanjem kostiju je bogata hranljivim materijama i može biti utešna hrana, ali Voker objašnjava da se većina njenih hranljivih materija apsorbuje u tankom crevu, dok najveći broj crevnih mikroba živi u debelom crevu. To znači da malo toga dospeva do samih mikroba. „Nema jakih dokaza da ima sistematske korisne efekte na crevni mikrobiom“, dodaje on. Rosi se slaže i dodaje da je videla „negativan efekat koji može da ima na nivo holesterola, ako se zasićene masti ne uklone sa vrha supe“.

Kombuha: Kombuha je fermentisani čaj, a Rosi kaže da je ona „velika obožavateljka" tradicionalne kombuhe, jer je bogata prirodnim kiselinama i antioksidanim biljnim jedinjenjima nastali tokom fermentacije, koja su povezana sa zdravstvenim prednostima. Međutim, baš kao i ekstra devičansko maslinovo ulje, nisu sve kombuhe jednako napravljene. „Potražite plutajuće čestice, koje su znak da živa kombuha 'radi' i razvija se kako treba; proverite da li ima dodatog sirćeta - pravoj kombuhi ne treba da se dodaje jer to mikrobi sami rade; i izbacite sorte bez šećera sa dodatnim zaslađivačima, među kojima je i stevija“, kaže ona.

Stil kaže da znaci da nešto možda nije u redu sa vašim crevima mogu uključivati uporni zatvor, dijareju, prekomerne gasove ili kontinuirani bol u stomaku.

U tim slučajevima, objašnjava da je važno da se obratite lekaru, umesto da se okrenete ekstremnim dijetama.

„Ako imate problem sa crevima, odluka da izbacite hleb ih neće izlečiti.“

Ona naglašava da većini ljudi nisu potrebne radikalne dijete i „većini nas nije potrebno da tako leči creva - ako su zdrava, ništa od ovoga neće napraviti neku razliku“.

Umesto da jurite trendove, ona kaže da postoje neke jednostavne stvari koje ljudi mogu da urade da bi im creva bila zdrava, poput „jedenja više biljaka, povećanja unosa vlakana i smanjenje ultraprerađene hrane“.

