Smene u SAJ-u onih koje novi komandant ne smatra lojalnim

Beta pre 39 minuta

U Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) u toku su opsežne smene profesionalnih pripadnika te elitne policijske jedinice, piše jutros portal televizije N1, čiji sagovornici tvrde da su one usmerene protiv ljudi koje novi komandant Igor Žmirić ne smatra lojalnim.

Prema informacijama tog portala, do sada je smenjeno više od 10 pripadnika SAJ-a, dok je više od 20 podnelo zahteve za odlazak u invalidsku penziju, nezadovoljni načinom na koji jedinica funkcioniše od imenovanja novog komandanta.

Nekoliko pripadnika je, kako tvrde njihovi izvori, protiv svoje volje premešteno u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), jedinicu u kojoj je Žmirić bio pomoćnik komandanta do imenovanja na čelo SAJ-a.

Izvori N1 tvrde da su sa rukovodećih pozicija u SAJ-u uklonjeni svi šefovi timova, trojica od četvorice pomoćnika komandanata, kao i više starešina koji su godinama obavljali ključne bezbednosne i instruktorske funkcije.

Svi potezi za sada su, prema njihovim rečima, sprovedeni usmeno, uz obrazloženje da je u toku izrada nove sistematizacije radnih mesta, a promene pozicija po pravilu prate i smanjenja plata.

Prema navodima više sagovornika N1, ključni razlog za smene bio je stav dela pripadnika SAJ-a protiv penzionisanja bivšeg komandanta Spasoja Vulevića i tvrde da je upravo to bio presudan kriterijum zbog kojeg su pojedini ljudi označeni kao "nepoželjni" u novoj strukturi jedinice.

Vulević je, kako navode ti sagovornici, tokom prošlogodišnjih protesta i nemira u centru Beograda odbio da angažuje SAJ na ulicama, što je, prema njihovim tvrdnjama, dovelo do njegovog penzionisanja, nakon čega su smene bile očekivane, ali ne i izbor kadrova koji su dovedeni na ključne pozicije.

Među novinama u radu jedinice je i imenovanje Tanje Drobnjak za savetnicu komandanta SAJ-a. N1 piše da je reč o policijskoj službenici koja je postala poznata prošlog leta, nakon snimaka na kojima se vidi kako tokom intervencije ispred Pravnog fakulteta u Beogradu šamara i vuče za kosu studentkinju, pokušavajući da joj otključa mobilni telefon.

Prema tvrdnjama izvora N1, za Drobnjak je obezbeđeno i novo službeno vozilo marke "BMW", što ranije nije bila praksa u SAJ-u.

Osim nje, kako piše portal N1, novi komandant je u SAJ doveo i više pripadnika JZO, kao i Vladana Babića, kapitena bokserske reprezentacije Srbije, koga su studenti tokom prošlogodišnjih protesta prepoznavali kao jednog od ljudi koji su učestvovali u nasilnim intervencijama i privođenjima u Beogradu.

(Beta, 10.02.2026)

