Bocan Harčenko: Rusija zainteresovana za strateško partnerstvo sa snažnom, suverenom Srbijom

Bocan Harčenko kaže da Beograd dosledno demonstrira svoju privrženost kursu nezavisnosti Dodaje da smo očevici borbe oko toga kakav će biti svet u budućnosti Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da je Rusija zainteresovana za strateško partnerstvo sa snažnom, suverenom Srbijom uz ocenu da Beograd dosledno demonstrira svoju privrženost kursu nezavisnosti, želju da samostalno odlučuje o vlastitoj budućnosti i da se ne povinuje diktatima
