Šta posle 28. februara - kada marže skoče, da li će ih i cene pratiti

Uredba o ograničenju trgovinskih marži, jedna od ključnih antiinflacionih mera Vlade Srbije, prestaje da važi 28. februara.

Posle gotovo šest meseci primene, tokom kojih su cene dela osnovnih proizvoda bile pod direktnim državnim nadzorom, ključno pitanje za potrošače i tržište jeste da li će njeno ukidanje otvoriti prostor za novi talas poskupljenja, ili je inflacija već dovoljno "ohlađena" da se trgovina vrati na tržišna pravila bez većih potresa. Uredba je doneta 1. septembra 2025. godine, u trenutku kada je inflacija i dalje bila među glavnim ekonomskim problemima, sa ciljem da se