Stajić Panjik: Doći će do raslojavanja cena starogradnje

Bloomberg Adria pre 25 minuta  |  Jovana Georgievski
Stajić Panjik: Doći će do raslojavanja cena starogradnje

Procenuje se da u Srbiji ima oko pet miliona bespravno izgrađenih objekata, a polovina bi uskoro mogla da bude upisana u katastar nepokretnosti.

Skoro 2,5 miliona prijava je podneto za upis bespravne gradnje, pre nego što je 8. februara istekao rok za sve, osim za verske zajednice, koje imaju još mesec dana da prijave svoje objekte. Novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine, uveo je administrativnu proceduru, kojom se utvrđuje pravo svojine na bespravno izgrađenim objektima, posle čega se upisuju u katastar nepokretnosti.
