Putevi Srbije upozoravaju: Vozači oprez, na putevima sneg i poledica, a ovde ima i odrona

Dnevnik pre 17 minuta
Putevi Srbije upozoravaju: Vozači oprez, na putevima sneg i poledica, a ovde ima i odrona

BEOGRAD: Na putevima u Srbiji kolovozi su vlažni i na njima ima snega do pet centimetara, a zbog magle i poledice, vozačima se preporučuje oprezna vožnja, saopštili su "Putevi Srbije" d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Na najopterećenijim putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni, snega ima do 5 centimetara: Majdanpek - Klokočevac - Štubik, Požarevac - Kučevo - Majdanpek, Štubik - Negotin – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, Golubac - Donji Milanovac, Knjaževac - Tresibaba, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin, Boljevac - Zaječar
