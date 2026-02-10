Transparentnost: Srbija najgora u regionu po borbi protiv korupcije

In medija pre 6 sati
Transparentnost: Srbija najgora u regionu po borbi protiv korupcije

Podaci su alarmantni: u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana i bivše Jugoslavije, Srbija je najlošija, prvi put iza Bosne i Hercegovine, a u celoj Evropi iza nje su samo Belorusija, Turska i Rusija, što je najlošiji rezultat u poslednje dve decenije.

Udar na Tužilaštvo za organizovani krimnal (TOK) jasno govorio o izostanku borbe protiv korupcije, rečeno je danas prilikom objavljavanja Indeksa korupcije Transparentnost Internacionala za prošlu godinu. –Trend je izrazito negativan, čak i kad bi vlast u ovom trenutku odlučila da radi sve ono što je od nje zatražila Evropska unija (EU) i ono što mi predlažemo, percepcija korupcije se verovatno ne bi u dogledno vreme popravila – rekao je programski direktor
