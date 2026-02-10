U 10 saobraćajki u Subotici, povređeno 14 osoba! U policiji zadržano 10 pijanih vozača, od 37 isključenih iz saobraćaja: Izdato 659 naloga za 7 dana!

Kurir pre 1 sat
U 10 saobraćajki u Subotici, povređeno 14 osoba! U policiji zadržano 10 pijanih vozača, od 37 isključenih iz saobraćaja…

Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, od 2. do 8. februara 2026 godine.

U devet saobraćajnih nezgoda, 14 osoba je lakše povređeno, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena samo materijalna šteta. Policija je u tom periodu podnela 67 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 659 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 37 vozača, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tokom vikenda uhapšena 74 vozača u Crnoj Gori: Dogodilo se 49 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, 14 povređenih

Tokom vikenda uhapšena 74 vozača u Crnoj Gori: Dogodilo se 49 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, 14 povređenih

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Suboticasaobraćajna nesreća

Balkan, najnovije vesti »

U 10 saobraćajki u Subotici, povređeno 14 osoba! U policiji zadržano 10 pijanih vozača, od 37 isključenih iz saobraćaja…

U 10 saobraćajki u Subotici, povređeno 14 osoba! U policiji zadržano 10 pijanih vozača, od 37 isključenih iz saobraćaja: Izdato 659 naloga za 7 dana!

Kurir pre 1 sat
Tokom vikenda uhapšena 74 vozača u Crnoj Gori: Dogodilo se 49 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, 14 povređenih

Tokom vikenda uhapšena 74 vozača u Crnoj Gori: Dogodilo se 49 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, 14 povređenih

Kurir pre 6 sati
Sve po starom – Karan predsednik, Dodik vladar

Sve po starom – Karan predsednik, Dodik vladar

Dojče vele pre 1 dan
Tužilaštva Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla otkrivene marihuane

Tužilaštva Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla otkrivene marihuane

Politika pre 7 sati
Tužilaštva S. Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla droge otkrivene u Konjuhu

Tužilaštva S. Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla droge otkrivene u Konjuhu

Nedeljnik pre 8 sati