Šok za Nikolu Jokića: Upisao tripl-dabl od šale, pa izgubio nemoguće

Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je prethodne noći još jedan tripl-dabl, čak 183. u karijeri, međutim to nije bilo dovoljno da njegov Denver dođe do pobede.

Po ko zna koji put ove sezone dogodilo im se da ispuste trijumf, a ovoga puta su se "obrukali" kod kuće protiv Klivlenda. Vodio je Denver 11 razlike sredinom poslednje deonice, a posle toga - potop koji ni Jokić nije mogao da spreči, tako da su na kraju Kavsi trijumfovali u "Bol areni" 119:117. Nikola Jokić je opet imao "restrikciju minuta" zbog povrede članka i igrao je 33 minuta, a za to vreme upisao je 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija. Šutirao je 6/11 iz