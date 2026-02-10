Šok za Nikolu Jokića: Upisao tripl-dabl od šale, pa izgubio nemoguće

Mondo pre 37 minuta  |  Milutin Vujičić
Šok za Nikolu Jokića: Upisao tripl-dabl od šale, pa izgubio nemoguće

Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je prethodne noći još jedan tripl-dabl, čak 183. u karijeri, međutim to nije bilo dovoljno da njegov Denver dođe do pobede.

Po ko zna koji put ove sezone dogodilo im se da ispuste trijumf, a ovoga puta su se "obrukali" kod kuće protiv Klivlenda. Vodio je Denver 11 razlike sredinom poslednje deonice, a posle toga - potop koji ni Jokić nije mogao da spreči, tako da su na kraju Kavsi trijumfovali u "Bol areni" 119:117. Nikola Jokić je opet imao "restrikciju minuta" zbog povrede članka i igrao je 33 minuta, a za to vreme upisao je 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija. Šutirao je 6/11 iz
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

VIDEO: Novi poraz Denvera, Jokić upisao još jedan tripl-dabl

VIDEO: Novi poraz Denvera, Jokić upisao još jedan tripl-dabl

Radio 021 pre 42 minuta
Jokićev novi tripl-dabl i neverovatan poraz Denvera: Nagetsi izgubili dobijen meč

Jokićev novi tripl-dabl i neverovatan poraz Denvera: Nagetsi izgubili dobijen meč

Sputnik pre 27 minuta
Poraz Denvera pd Klivlenda uz tripl-dabl Jokića, velika tuča igrača Šarlota i Detroita

Poraz Denvera pd Klivlenda uz tripl-dabl Jokića, velika tuča igrača Šarlota i Detroita

Euronews pre 52 minuta
Au, crni Denver! Bacili u bunar Jokićev trip-dabl i izgubili na bizaran način: Ovo ni amateri ne rade... (video)

Au, crni Denver! Bacili u bunar Jokićev trip-dabl i izgubili na bizaran način: Ovo ni amateri ne rade... (video)

Kurir pre 47 minuta
Heroj do poslednje sekunde: Jokićev tripl-dabl nije bio dovoljan VIDEO

Heroj do poslednje sekunde: Jokićev tripl-dabl nije bio dovoljan VIDEO

B92 pre 42 minuta
Jokić obukao roze košulju, pa posle poraza ishvalio jednog čoveka: "On je jedan od najboljih ikada..."

Jokić obukao roze košulju, pa posle poraza ishvalio jednog čoveka: "On je jedan od najboljih ikada..."

Telegraf pre 32 minuta
Jokićevo veče bez timske nagrade – Klivlend srušio Denver u finišu

Jokićevo veče bez timske nagrade – Klivlend srušio Denver u finišu

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Programeri menjaju način na koji razvijaju softver

Programeri menjaju način na koji razvijaju softver

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Lesor hteo u Zvezdu pre nego u Partizan?! Ražnatović otkrio šokantne detalje

Lesor hteo u Zvezdu pre nego u Partizan?! Ražnatović otkrio šokantne detalje

B92 pre 2 minuta
Ponovo tripl-dabl Jokića, ovog puta u porazu Denvera od Klivlenda

Ponovo tripl-dabl Jokića, ovog puta u porazu Denvera od Klivlenda

Insajder pre 12 minuta
Medvedev pobesneo i šutnuo reklamni zid (VIDEO)

Medvedev pobesneo i šutnuo reklamni zid (VIDEO)

Danas pre 47 minuta
Sensabo trojkom u finišu doneo pobedu Juti protiv Majamija, Jović bez poena

Sensabo trojkom u finišu doneo pobedu Juti protiv Majamija, Jović bez poena

RTS pre 1 sat