Privremeni prekid isporuke gasa u zapadnoj Srbiji i produženje ugovora o nabavci ruskog gasa

Skoro 550.000 potrošača u devet gradova zapadne Srbije biće bez gasa 12. februara zbog radova, dok će ugovor o ruskom gasu biti produžen do kraja grejne sezone.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da će 12. februara od 6 do ponoći skoro 550.000 potrošača u devet gradova i opština Moravičkog i Zlatiborskog okruga ostati bez gasa zbog pomeranja trase gasovoda i otklanjanja slabih tačaka nastalih usled pomeranja tla i klizanja terena. Obustava ne bi trebalo da traje duže od 24 sata. N1 Info Morava info Nova ekonomija Forbes

Bajatović je istakao da je Balkanski tok stabilan i da Srbija ima dovoljno gasa do kraja grejne sezone, a cena za domaćinstva neće biti menjana. Ugovor o nabavci ruskog gasa, koji ističe krajem marta, verovatno će biti produžen za još šest meseci uprkos problemima sa evropskim sankcijama i platnim prometom. B92 Danas Bloomberg Adria

