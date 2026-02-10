Indeks percepcije korupcije 2025: Srbija na 116. mestu, najlošiji rezultat u poslednje dve decenije

Newsmax Balkans pre 3 sata
Indeks percepcije korupcije 2025: Srbija na 116. mestu, najlošiji rezultat u poslednje dve decenije

Srbija je na rangiranju zemalja i teritorija po Indeksu percepcije korupcije sa skorom 33 i 116. pozicijom na tabeli dodatno pogoršala rezultat i prvi put je rangirana najlošije u regionu, saopštila je NVO "Transparentnost Srbija".

Indeks Srbije je za dva poena niži nego prethodne godine i najniži od 2012. godine kada je uvedena postojeća metodologija ocenjivanja, na skali od 0 (izuzetno korumpirane) do 100 (veoma "čiste"). Poređenje po poziciji na tabeli u odnosu na broj rangiranih zemalja pokazuje da je ovo najlošiji plasman od 2004. godine, piše Transparentnost Srbija. Na ovogodišnjoj listi globalne organizacije Transparency International (TI) ukupno su 182 zemlje i teritorije, a pozicija
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

BiH i Srbija među najkorumpiranijim evropskim državama na listi Transparency Internationala

BiH i Srbija među najkorumpiranijim evropskim državama na listi Transparency Internationala

Slobodna Evropa pre 28 minuta
Transparentnost: Srbija najgora u regionu po borbi protiv korupcije

Transparentnost: Srbija najgora u regionu po borbi protiv korupcije

In medija pre 38 minuta
Rusija samo pada, evo gde je u najnovijem izveštaju Transparensi internešenala

Rusija samo pada, evo gde je u najnovijem izveštaju Transparensi internešenala

Danas pre 1 sat
Nenadić (TS): Alarmantni podaci o percepciji korupcije u Srbiji, udar na TOK dovoljno govori

Nenadić (TS): Alarmantni podaci o percepciji korupcije u Srbiji, udar na TOK dovoljno govori

Beta pre 2 sata
Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Beta pre 3 sata
Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Serbian News Media pre 3 sata
Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

korupcijaNVO

Politika, najnovije vesti »

Održan prvi sastanak na najvišem nivou predstavnika Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji

Održan prvi sastanak na najvišem nivou predstavnika Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji

Insajder pre 8 minuta
FTN-u dat rok od 30 dana da se iseli ili potpiše ugovor sa prištinskim univerzitetom

FTN-u dat rok od 30 dana da se iseli ili potpiše ugovor sa prištinskim univerzitetom

N1 Info pre 3 minuta
Albanac pisao grafite mržnje, pa upao u vrtić pun srpske dece Incident u Lipljanu: Meštani uznemireni

Albanac pisao grafite mržnje, pa upao u vrtić pun srpske dece Incident u Lipljanu: Meštani uznemireni

Blic pre 13 minuta
Čak 30 odsto birača još nije sigurno za koga će glasati! Najnovije istraživanje agencije "Faktor plus" o unutrašnjoj i…

Čak 30 odsto birača još nije sigurno za koga će glasati! Najnovije istraživanje agencije "Faktor plus" o unutrašnjoj i spoljnoj politici Srbije: Građani najpozitivnije ocenili saradnju sa Emiratima, Rusijom i Kinom - drastično slabije sa EU i SAD

Blic pre 13 minuta
Ministar Starović tvrdi da se teži podizanju efikasnosti reformi na evropskom putu Srbije

Ministar Starović tvrdi da se teži podizanju efikasnosti reformi na evropskom putu Srbije

Serbian News Media pre 3 minuta