Moskva ne žuri sa samitom sa SAD

„Za sada ne postoje osnove da se govori o pokretanju takvog pregovaračkog procesa“, konstatovao je Rjabkov

Ideja samita Rusije i Sjedinjenih Država postoji, ali Rusija nije spremna da razgovara o vremenu i mestu dok takav susret ne bude ispunjen konkretnim sadržajem, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov. „Ideja o takvom kontaktu, naravno, postoji, i iz prakse vidimo da se kontakti organizuju i da mogu biti organizovani u istorijski kratkim rokovima“, rekao je on na marginama sastanka predstavnika BRIKS-a u Nju Delhiju. Rjabkov je naglasio da za