Politika pre 45 minuta
„Za sada ne postoje osnove da se govori o pokretanju takvog pregovaračkog procesa“, konstatovao je Rjabkov

Ideja samita Rusije i Sjedinjenih Država postoji, ali Rusija nije spremna da razgovara o vremenu i mestu dok takav susret ne bude ispunjen konkretnim sadržajem, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov. „Ideja o takvom kontaktu, naravno, postoji, i iz prakse vidimo da se kontakti organizuju i da mogu biti organizovani u istorijski kratkim rokovima“, rekao je on na marginama sastanka predstavnika BRIKS-a u Nju Delhiju. Rjabkov je naglasio da za
Putin sprema konačni udar: Rusija gomila više od 100.000 vojnika, počeće pre nego što se iko nadao, ali može biti ozbiljna zamka

Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

Isporuke ruske nafte Indiji pale na 1,2 miliona barela dnevno

EU predložila da novi paket sankcija prema Rusiji obuhvati i luke u Gruziji i Indoneziji, gde se trguje ruskom naftom

Najstrašniji ruski napad dosad: Ukrajinska nuklearna proizvodnja totalno razorena, oglasio se i Zelenski: "Treba nam novi odgovor!"

"Tvrdnje Zelenskog nisu tačne" Stigao hitan demanti iz Amerike i to o najvažnijem pitanju na svetu: "To je veoma opasno"

Putinov plan propao drugu godinu zaredom, evo o čemu je reč

Horor na Mediteranu! Nestale 53 osobe posle brodoloma kod obala Libije, među njima i dve bebe! (video)

Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

Moskva ne žuri sa samitom sa SAD

(Foto, video) Otmičari traže milione! Porodica ima još manje od 2 sata: Poznata voditeljka danima ne zna gde joj je majka, krenula u crkvu i nestala

Trampa pokreće perverzno ponižavanje drugih

