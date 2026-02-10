Vrenje loše krvi

U predstavi „Gospođa Olga“ sve se vrti oko novca – on je uslov za lagodan i bezbrižan život, on je oruđe moći, on je katalizator svih pomenutih nagona i instinkta likova

Danas uglavnom poznat po mitskoj Plavoj grobnici, pesmi posvećenoj stradanjima srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu, Milutin Bojić je zapravo bio izuzetno plodan i profilisan pisac. Doživevši veliku slavu već sa svojom prvom dramom Kraljeva jesen (1913), pozdravljen od samog Jovana Skerlića kao izvanredan talent, Bojić kao svoju drugu dramu nudi Narodnom pozorištu upravo Gospođu Olgu. Prvi svetski rat je omeo njeno izvođenje, a Bojić će nakon povlačenja sa srpskom