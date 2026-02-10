Vremenska prognoza 11. februar 2026.

RTS pre 3 sata
Vremenska prognoza 11. februar 2026.

Ova oblačnost noćas će donositi sneg i kišu, dok će na istoku padati ledena kiša, zato oprez u Negotinskoj Krajini gde je od sinoć palo desetak centimetara snega. Već ujutru razvedravanje, dan sunčan, uz umerenu i jaku košavu, a već uveče novo naoblačenje i ponegde kiša. Umesto sa severa, vazdušna masa stiže sa Mediterana i naredna dva dana donosi prolećnu temperaturu. Ujutru od -2 do 5 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16, u Negotinskoj Krajini i sutra hladno. U Beogradu večeras kiša, a već ujutru sunčano,

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 11.02.2026. Sreda Toplije, u košavskom području i dalje vetrovito. Pre podne pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost. Posle podne postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu. Duvaće slab i umeren, u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Noć pred nama sa padavinama: RHMZ se oglasio, u ovom delu Srbije sneg će napraviti haos

Noć pred nama sa padavinama: RHMZ se oglasio, u ovom delu Srbije sneg će napraviti haos

Telegraf pre 44 minuta
Košava ne posustaje, hitno se oglasio RHMZ! Evo šta nas čeka tokom noći

Košava ne posustaje, hitno se oglasio RHMZ! Evo šta nas čeka tokom noći

Dnevnik pre 59 minuta
Poznato kada će padati sneg: Meteorolog najavljuje ledeni talas, pa nagli obrt

Poznato kada će padati sneg: Meteorolog najavljuje ledeni talas, pa nagli obrt

Pravda pre 2 sata
Stiglo novo RHMZ upozorenje: U ovaj deo Srbije stiže novi sloj snežnog pokrivača, evo do kada će duvati ledena košava

Stiglo novo RHMZ upozorenje: U ovaj deo Srbije stiže novi sloj snežnog pokrivača, evo do kada će duvati ledena košava

Dnevnik pre 4 sati
Do kada će duvati košava: Na snazi upozorenje na ekstremne vremenske uslove, evo kada prestaje olujni vetar

Do kada će duvati košava: Na snazi upozorenje na ekstremne vremenske uslove, evo kada prestaje olujni vetar

Mondo pre 4 sati
Poznato kada će padati sneg: Meteorolog Ristić najavljuje ledeni talas, pa nagli obrt

Poznato kada će padati sneg: Meteorolog Ristić najavljuje ledeni talas, pa nagli obrt

Mondo pre 4 sati
Novi Pazar sutra pod oblacima i maglom, moguća kiša i pljuskovi

Novi Pazar sutra pod oblacima i maglom, moguća kiša i pljuskovi

IndeksOnline pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

Taksista iz Beograda napadnut nožem u Novom Sadu

Taksista iz Beograda napadnut nožem u Novom Sadu

Radio 021 pre 39 minuta
Smrt deteta posle rutinske operacije krajnika: Ko snosi odgovornost u slučaju iz Čačka? (VIDEO)

Smrt deteta posle rutinske operacije krajnika: Ko snosi odgovornost u slučaju iz Čačka? (VIDEO)

Insajder pre 29 minuta
Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Beta pre 14 minuta
DEMOLIRAN automobil u Kopaoničkoj ulici: Vlasnik tvrdi zbog podrške studentima (FOTO)

DEMOLIRAN automobil u Kopaoničkoj ulici: Vlasnik tvrdi zbog podrške studentima (FOTO)

InfoKG pre 13 minuta
Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Kragujevčani ispred prostorija SNS zbog demoliranja automobila lokalnog aktiviste

Serbian News Media pre 14 minuta