Vremenska prognoza 11. februar 2026.

Ova oblačnost noćas će donositi sneg i kišu, dok će na istoku padati ledena kiša, zato oprez u Negotinskoj Krajini gde je od sinoć palo desetak centimetara snega. Već ujutru razvedravanje, dan sunčan, uz umerenu i jaku košavu, a već uveče novo naoblačenje i ponegde kiša. Umesto sa severa, vazdušna masa stiže sa Mediterana i naredna dva dana donosi prolećnu temperaturu. Ujutru od -2 do 5 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16, u Negotinskoj Krajini i sutra hladno. U Beogradu večeras kiša, a već ujutru sunčano,

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 11.02.2026. Sreda Toplije, u košavskom području i dalje vetrovito. Pre podne pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost. Posle podne postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu. Duvaće slab i umeren, u