Srednji kurs dinara za evro 117,3638 dinara

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3638 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će slabiji biti na godišnjem nivou za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak je jači za 0,7 odsto i iznosi 98,4430 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 15,2 odsto, a od početka godine ojačao je za 1,5 odsto.
