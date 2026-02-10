Vučić prisustvuje ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapacitet

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Ceremonija će se održati u 11 sati u Ložionici. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa otvorilo je Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kako bi podržalo sektore proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao važne i perspektivne grane privrede, a ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog Programa iznosila su 150.000.000,00 dinara.
