Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) je danas kritikovala mogućnost izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) običnim glasanjem u Skupštini Srbije, što je prethodno nagovestio resorni ministar Boris Bratina.

Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija je rekao da „ima saznanja“ da će čitava procedura za izbor članova Saveta REM – biti ponovljena, te da misli „da će ići bez ikakvih pregovora, nego samo na glasanje (u Skupštini). Narodni poslanik SSP Branko Miljuš je u saopštenju Bratinu nazvao „ministrom dezinformisanja“, te ironično ocenio da mu je to prilika da za REM predloži Mišu Vacića, Vojislava Šešelja i Simu Spasića. „Pošto Bratina kaže da ima saznanja da