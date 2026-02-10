Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Serbian News Media pre 1 sat
Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) je danas kritikovala mogućnost izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) običnim glasanjem u Skupštini Srbije, što je prethodno nagovestio resorni ministar Boris Bratina.

Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija je rekao da „ima saznanja“ da će čitava procedura za izbor članova Saveta REM – biti ponovljena, te da misli „da će ići bez ikakvih pregovora, nego samo na glasanje (u Skupštini). Narodni poslanik SSP Branko Miljuš je u saopštenju Bratinu nazvao „ministrom dezinformisanja“, te ironično ocenio da mu je to prilika da za REM predloži Mišu Vacića, Vojislava Šešelja i Simu Spasića. „Pošto Bratina kaže da ima saznanja da
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Sprema li se treći pokušaj izbora Saveta REM-a: Ministar informisanja najavio mogućnost nove procedure u Skupštini

Sprema li se treći pokušaj izbora Saveta REM-a: Ministar informisanja najavio mogućnost nove procedure u Skupštini

Insajder pre 1 sat
Miljuš: Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Miljuš: Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

N1 Info pre 1 sat
Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Beta pre 1 sat
Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Radio sto plus pre 1 sat
Bratina: Srbija čini sve napore da članovi Saveta REM-a budu izabrani što pre

Bratina: Srbija čini sve napore da članovi Saveta REM-a budu izabrani što pre

RTV pre 2 sata
Bratina: Izbor saveta REM-a u skladu sa zakonom, bez zloupotrebe izjava

Bratina: Izbor saveta REM-a u skladu sa zakonom, bez zloupotrebe izjava

Serbian News Media pre 2 sata
Ministar informisanja: Moj lični stav je da vladajuća većina može da izglasa članove Saveta REM bez ikakvih pregovora

Ministar informisanja: Moj lični stav je da vladajuća većina može da izglasa članove Saveta REM bez ikakvih pregovora

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojislav ŠešeljSkupština SrbijeSSPIzboriREMBoris Bratina

Društvo, najnovije vesti »

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili džavni budžet za više od sedam miliona dinara

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili džavni budžet za više od sedam miliona dinara

Danas pre 21 minuta
Edi Rama nazvao haškog tužioca u slučaju protiv lidera OVK „belosvetskim idiotom“

Edi Rama nazvao haškog tužioca u slučaju protiv lidera OVK „belosvetskim idiotom“

Danas pre 6 minuta
Čačani ponovo ispred bolnice zbog smrti devojčice: Direktor kaže - ako postoji propust, onaj ko je kriv će odgovarati

Čačani ponovo ispred bolnice zbog smrti devojčice: Direktor kaže - ako postoji propust, onaj ko je kriv će odgovarati

N1 Info pre 45 minuta
Partneri Srbija: Izmene Zakona o tajnosti podataka u toku, ali tajne

Partneri Srbija: Izmene Zakona o tajnosti podataka u toku, ali tajne

Mašina pre 10 minuta
Održan protest advokata u Novom Sadu zbog „Mrdićevih zakona“, Beljanski: Najbitnije je da sudije i tužioci podignu svoj glas…

Održan protest advokata u Novom Sadu zbog „Mrdićevih zakona“, Beljanski: Najbitnije je da sudije i tužioci podignu svoj glas (VIDEO)

Insajder pre 5 minuta