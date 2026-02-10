Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi

Nikezić (SSP): Vučić zaslužio orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi
Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je da je predsednik države Aleksandar Vučić „zaslužio jedino orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi, pošto je Srbija za 10 godina pala za 44 mesta na globalnoj listi percepcije korupcije, a iza nas su u Evropi ostale samo Belorusija, Rusija i Turska“. „U poslednjoj deceniji su nas prestigle Moldavija, Jermenija, Albanija, Ukrajina, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina… pa je Srbija danas na sramnom 116. mestu po
